Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νότιο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle.

«Ο καπνός ακόμη βγαίνει, η περιοχή κάτω από τον σταθμό αποκαλείται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν καλυφθεί από τον καπνό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Jesus Christ, scenes from Elephant and Castle fire. #London pic.twitter.com/vrIzRSXUuM

Έντρομοι πολίτες ανήρτησαν άμεσα τις εικόνες στα social media, με τους περισσότερους να σχολιάζουν πως «πνίγονταν» από τους καπνούς.

Όσοι βρίσκονταν μέσα στον σταθμό εκκένωσαν άμεσα το σημείο, με τις γραμμές του μετρό που διέρχονται από τον σταθμό να έχουν διακοπεί και τις Αρχές να εκτιμούν την κατάσταση όσο η Πυροσβεστική επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά.

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B