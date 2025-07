Φωτιά στην Τουρκία: Συγκλονιστικά βίντεο, οι φλόγες «κυκλώνουν» την Προύσα – Απομακρύνθηκαν 3.500 κάτοικοι

Περισσότεροι από 3.500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα το Σάββατο και την Κυριακή (26-27.07.2025) από περιοχές γύρω από την Προύσα, τη μεγάλη βιομηχανική πόλη του βορειοδυτικού τμήματος της Τουρκίας, όπου οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με δύο μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονταν για πάνω από ένα 24ωρο.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών συμμετείχαν πάνω από 850 οχήματα, έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή αναμένεται να παραμείνει στους 40°C τις επόμενες ημέρες στην Τουρκία. Ο υπουργός δεν διευκρίνισε το μέγεθος των δασικών εκτάσεων και της βλάστησης που έχουν ήδη καταστραφεί, λίγο έξω από τα όρια της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

«Συνολικά 3.515 πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, σημειώνοντας ότι 2.300 πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούσαν υπό δύσκολες συνθήκες, με έντονους ανέμους να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου από καρδιακό επεισόδιο, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη υδροφόρα που συμμετείχε στην κατάσβεση ενός εκ των δύο μετώπων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Turkey’s 4th LARGEST city in danger of being engulfed by fire



Turkey seems to be battling FLOOD and WILDFIRE simultaneously



The videos are from Turkey’s North west region of Bursa.



