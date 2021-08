Τουλάχιστον 65 άνθρωποι -ανάμεσά τους 28 στρατιώτες- έχουν χάσει τη ζωή τους στις φωτιές που καίουν στην Αλγερία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση κάνει λόγο για εμπρησμούς καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 50 εστίες.

“Ο απολογισμός των δασικών πυρκαγιών ανέρχεται σε 65 νεκρούς (28 στρατιώτες και 37 πολίτες), στην πλειονότητά τους στην πόλη Τίζι Ούζου”, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε ότι 12 στρατιώτες “νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση”.

Χθες Τρίτη η κυβέρνηση της χώρας είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 25 στρατιώτες που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών οι οποίες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη βόρεια Αλγερία, κυρίως στην ορεινή περιοχή της Καβυλίας.

Κάπου πενήντα πυρκαγιές οφειλόμενες σε «εμπρησμούς» διευκολύνθηκαν από τον καύσωνα που πλήττει από τη Δευτέρα το βράδυ τη βόρεια Αλγερία, ειδικά την Καβυλία, κατά τον υπουργό Εσωτερικών Καμάλ Μπαλντζούντ, που μετέβη συνοδευόμενος από υπουργικό κλιμάκιο στην Τίζι Ούζου, μια από τις πόλεις με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην περιοχή.

«Πενήντα εστίες φωτιάς ταυτόχρονα – είναι αδύνατον. Αυτές οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς», είπε ο κ. Μπαλντζούντ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πάνω από 70 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 18 νομούς στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για κάπου εκατό πυρκαγιές σε 16 νομούς.

Η Αλγερία πλήττεται από κύμα καύσωνα και λειψυδρία. Η αλγερινή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες θα φθάσουν ως ακόμη και τους 47° Κελσίου.

Η αλγερινή δημόσια ραδιοφωνία μετέδωσε ότι τρεις «πυρομανείς» συνελήφθησαν στην αλ Μαντίγια (βόρεια), όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ένας τέταρτος συνελήφθη στην Ανάμπα, σύμφωνα με το APS.

Συνταρακτικά στιγμιότυπα από τις πυρκαγιές έχουν μεταμορφωθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με απανθρακωμένους κορμούς δέντρων, ζώα που ψυχορραγούν, χωριά που τα πνίγουν οι καπνοί ενώ λόφοι γύρω τους φλέγονται.

Κοντά στην Τίζι Ούζου ένας άνδρας τραυματισμένος, καλυμμένος από επιδέσμους, περπάταγε στον δρόμο με το κεφάλι καλυμμένο από στάχτες, ενώ άλλοι μεταφέρονταν με φορεία, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στα social media, όπως το Instagram, γίνονται εκκλήσεις για να σταλούν επίδεσμοι και κρέμες για εγκαύματα σε νοσοκομεία και κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης, όπου οι ελλείψεις σε υλικό είναι μεγάλες.

Γίνονται κι άλλες εκκλήσεις, ιδίως προς τις αρχές, προκειμένου να ζητήσουν διεθνή βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η πύρινη λαίλαπα.

Μια τέτοια έκκληση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο υπογράφει ομάδα «αγωνιστών για τη δημοκρατία» στην Αλγερία και στο εξωτερικό. Καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει όλες τις ευθύνες της» και «να ζητήσει διεθνή βοήθεια, το συντομότερο δυνατόν, για να αποφευχθεί η ανθρώπινη και η οικολογική καταστροφή».

«Μόνο εναέρια μέσα (…), όπως τα Canadair, μεταξύ άλλων, μπορούν να επιτρέψουν να τεθούν υπό έλεγχο» οι πυρκαγιές, επιχειρηματολογούν οι Αλγερινοί αυτοί κι από τις δυο πλευρές της Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ότι το Αλγέρι βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο συνομιλιών με ευρωπαίους εταίρους για να μας νοικιάσουν πυροσβεστικά αεροσκάφη», χωρίς να διευκρινίσει με ποιες χώρες γίνονται επαφές.

Οι άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες και περιπλέκουν το καθήκον των πυροσβεστών, προειδοποίησε ο Γιούσεφ Ουλντ Μοχάμεντ, αρμόδιος για την προστασία των δασών, μιλώντας στο αλγερινό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων APS.

🔴 Wildfires kill 42 personnes in #Algeria, including 25 soldiers deployed to help put out the flames.



According to the gouvernement,«criminal hands» can be behind the simultaneous outbreak of fires.#Algerie #AlgeriaIsBurning #PrayForAlgeria #الجزائر pic.twitter.com/SK8fOx6TqW