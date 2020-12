Φρικτός θάνατος 24χρονης: Της έπεσε το κινητό στην μπανιέρα και έπαθε ηλεκτροπληξία

Tραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε μία 24χρονη κοπέλα στη Ρωσία, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών στους πολίτες να μην παίρνουν τα κινητά τους τηλέφωνα στο μπάνιο όταν κάνουν ντους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Aρχανγκέλσκ.

Η 24χρονη Ολέσια Σεμένοβα – σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Maily – βρέθηκε νεκρή στη μπανιέρα από την συγκάτοικό της. «Της φώναξα, την κούνησα, αλλά ήταν πολύ χλωμή, δεν ανέπνεε και δεν έδειχνε σημάδια ζωής», είπε η συγκάτοικος της 24χρονης στους άνδρες των πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στο σημείο.

«Ήμουν πραγματικά φοβισμένη. Όταν την άγγιξα, έπαθα και εγώ ηλεκτροπληξία», πρόσθεσε η νεαρή Ντάρια, σημειώνοντας ότι μέσα στο νερό υπήρχε ένα κινητό και φόρτιζε. Οι νοσηλευτές επιβεβαίωσαν ότι η 24χρονη – που δούλευε σε ένα κατάστημα ρούχων – είχε πεθάνει μέσα στη μπανιέρα της και ότι το κινητό της τής είχε πέσει στο νερό όσο ήταν ακόμη συνδεδεμένο με το καλώδιό του στο φορτιστή του.

