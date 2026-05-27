FT: Άδειο το ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις εξαγγελίες για 17 δισ. δολάρια

Το επίσημο ταμείο χρηματοδότησης του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ είναι άδειο, αφού τέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του δεν έχει λάβει καθόλου χρήματα από δωρητές, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Παρά τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για χρηματοδότηση ύψους 17 δισ. δολαρίων, το περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – το επίσημο ταμείο για την ανοικοδόμηση της Γάζας – παραμένει άδειο αφού δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο επίσημο fund που δημιουργήθηκε μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί με εντυπωσιακό τρόπο τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ υπέγραψε πανηγυρικά τον κατασταστικό χάρτη του οργανισμού μπροστά σε διεθενίς αξιωματούχους.

Η φιλοφοξία του ήταν τεράστια: παγκόσμιοι ηγέτες θα πλήρωναν ακόνα και 1 δισ. δολάρια για «ισόβια συμμετοχή» ενώ χώρες-μέλη υποσχέθηκαν 7 δισ. δολάρια για πακέτο βοήθειας προς τη Γάζα ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ δεσμεύτηκε για επιπλέον 10 δισ. αμερικανικής χρηματοδότησης.

Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιείται το επίσημο fund της Παγκόσμιας Τράπεζας – το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ – χρήματα φέρονται να διοχετεύονται απευθείας μέσω λογαριασμού της JP Morgan Chase, χωρίς ανεξάρτητους μηχανισμούς διαφάνειας.

Μέχρι στιγμές μικρές μόνο εισφορές από το Μαρόκο και τα ΗΑΕ έχουν χρησιθμοποιηθεί για λειτουργικά έξοδα και για τη χρηματοδότηση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θεωρητικά θα αναλάμβανε τη διοικηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ακόμα και τα 100 εκατ. δολάρια που προσέφεραν τα Εμιράτα για τη δημιουργία νέας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα παραμένουν «παγωμένα» αφρού το πρόγραμμα δεν έχει καν ξεκινήσει. Ούτε τα κοδνύλια – περιπου 1,2 δισ. δολάρια – που σχεδίαζε να ανακατευθύνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχουν ακόμα διατεθεί.

«Ούτε ένα αμερικανικό δολάριο δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας» λένε στη βρετανική εφημερίδα πηγές που συμμετέχουν στον μεταπολεμικό σχεδιασμό.