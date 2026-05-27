Το Ιράν διαθέτει προσχέδιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ: Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ: «το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από την περιοχή»
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη διαθέτει ένα προσχέδιο του αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ιράν, εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ εντός 60 ημερών, το μνημόνιο κατανόησης θα εγκριθεί υπό τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Τα στρατιωτικά σκάφη δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η διαχείριση και η διαδρομή της ναυτιλιακής κίνησης μέσω των Στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν δήλωσε ότι το πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση».

