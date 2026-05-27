Λάος: Ζωντανοί οι 5 από τους 7 ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν σε σπηλιά πριν μια εβδομάδα

Επτά χωρικοί αιφνιδιάστηκαν από ξαφνική άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού είχαν κατέβει για να βρουν χρυσό, την προηγούμενη Τετάρτη (20.05.2026) σε σπηλιά της επαρχίας Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν του Λάος.

Οι επτά άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν στην σπηλιά βρίσκονται, σύμφωνα με διασώστες, σε θάλαμο που απέχει περίπου 300 μέτρα από την είσοδο της, όπου οι διασώστες βρίσκονται αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όπως πλημμύρες και έλλειψη οξυγόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις των αρκετά έμπειρων διασωστών στέφθηκαν με επιτυχία, αφού πέντε από τους επτά εγκλωβισμένους είναι ζωντανοί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27.05.2026) ντόπιοι και Ταϊλανδοί διασώστες.

Five villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week were found alive, rescuers said Wednesday, but two others are missing.



The villagers entered the cave on May 19, but heavy rain triggered flash flooding that blocked the exit and trapped seven people. pic.twitter.com/8PZSRDAkdS — The Associated Press (@AP) May 27, 2026

«Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Ακόμη αναζητούμε δύο ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.

Five villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week were found alive, rescuers said Wednesday, but two others are missing.



Read more: https://t.co/d1Il2AXdh2 pic.twitter.com/z6h7ltHYT8 — ABC News (@ABC) May 27, 2026

«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκάς Μπανγκαουόνγκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοί δεν είχαν δώσει σημεία ζωής μέχρι στιγμής, αλλά εξειδικευμένος δύτης δήλωσε το πρωί ότι εξακολουθούσε να έχει «μεγάλες ελπίδες» πως θα τους βρουν ζωντανούς.

«Μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιβιώσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», εξήγησε ο Μίκο Παάσι.

Διασώστες συζητούν τον τρόπο απεγκλωβισμού των ανθρώπων / Metta Tham Kalasin Rescue / Handout via REUTERS

Ο Φινλανδός εξειδικευμένος δύτης είχε μετάσχει το 2018 στην εντυπωσιακή διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών που είχε παγιδευτεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, κρατώντας τον κόσμο σε μεγάλη αγωνία για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Διασώστες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ατόμων στην σπηλιά στο Λάος / Metta Tham Kalasin Rescue / Handout via REUTERS

Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα «εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό περιβάλλον», διευκρίνισε επίσης ο Μίκο Παάσι, μιλώντας για ένα «εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο».