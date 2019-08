Ένα ιρανικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σήμερα στην Μπιαρίτς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου συναντώνται οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7), σύμφωνα με την ιστοσελίδα εντοπισμού πτήσεων flightradar24.com.

Το αεροδρόμιο της Μπιαρίτς έχει κλείσει για όσο διαρκεί η σύνοδος, από χθες Σάββατο μέχρι και αύριο Δευτέρα.

Το ίδιο αεροπλάνο είχε μεταφέρει τον ιρανό ΥΠΕΞ Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ στο Όσλο και το Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, έδειξε η ιστοσελίδα, ενώ ένας Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε στην Μπιαρίτς τον Ζαρίφ, ο οποίος ωστόσο δεν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ ή την αμερικανική αντιπροσωπεία που παρακολουθεί τη Σύνοδο του G7.

An #Iranian government jet landed on Sunday in #Biarritz , southwestern France, where leaders of the #G7 group of nations are meeting, the flight tracking website https://t.co/SBOEvzhfRC showed. https://t.co/s73n0XPf0a

