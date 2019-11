Γαλλία: 33 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου με ξένους τουρίστες – Σοκαριστικά πλάνα!

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, λεωφορείο της εταιρείας Flixbus, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Παρίσι στο Λονδίνο, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε, γι’ άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στη βόρεια Γαλλία.

Από τους 33 επιβαίνοντες, οι 29 τραυματίστηκαν ελαφρά και τέσσερις σοβαρά. Μεταξύ των επιβατών ήταν 11 Βρετανοί, τρεις Αμερικανοί, δύο Ισπανοί, ένας Αυστραλός, Ένας Ολλανδός, ένας Ρουμάνος και ένας Ρώσος.

Λόγω του ατυχήματος έκλεισε προσωρινά η έξοδος κοντά στην οποία ανατράπηκε το λεωφορείο, ωστόσο η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α1 συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε σχετικό βίντεο από το σοκαριστικό ατύχημα:

A FlixBus bus traveling from Paris to London ended up off the road in France: there are 33 injured, 4 of them in serious condition https://t.co/o0anf4BY3a pic.twitter.com/yzOrNQ8i6O

— News1 English (@News1English) November 3, 2019