Γαλλία: 7 νεκροί από φωτιά σε κτίριο στη Νίκαια

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ (17.07.2024) στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να πεθάνουν τουλάχιστον 7 άνθρωποι.

«Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν», είπαν οι αρχές για τη φωτιά στη Νίκαια Γαλλίας.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν συνολικά 4 άτομα, με τους 2 από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να πάρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει παραπάνω ανησυχία.

Η πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει συνολικά 36 ενοίκους από τα φλεγόμενα διαμερίσματα.

Από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φαίνονται οι φλόγες που έχουν περικυκλώσει όροφο του κτιρίου, ενώ ακούγονται και τα ουρλιαχτά των τρομαγμένων ενοίκων και περαστικών που βλέπουν την «πύρινη» κόλαση.

Η κινητοποιήση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ήταν μεγάλη.

