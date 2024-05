Γαλλία: Επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά στο Παρίσι

Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώθηκαν στο Παρίσι στα πλαίσια πορειών για την σημερινή εργατική Πρωτομαγιά (01.05.2024).

Στην γαλλική πρωτεύουσα καταγράφηκαν 45 συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 12 αστυνομικοί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την εργατική Πρωτομαγιά. Στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συμμετείχαν 18.000 διαδηλωτές, αριθμό που ανεβάζει στους 50.000.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και ρόπαλα για να διαλύσει ορισμένους από τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, υπάρχουν φωτογραφίες όπου Γάλλοι διαδηλωτές καίνε πινακίδα με τους Ολυμπιακούς δακτυλίους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας αφού φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι.

Police clash with labor unions at the May Day parade in Paris



