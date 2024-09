Γαλλία: «Ευτυχώς έκανα την καταγγελία», λέει η γυναίκα που «ξεσκέπασε» την αρρωστημένη δράση του Ντομινίκ Πελικό

Στο περιθώριο της «δίκης του αιώνα» στη Γαλλία, με κατηγορούμενο τον Ντομινίκ Πελικό και 50 συγκατηγορουμένων του για τον βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ Πελικό, ένα από τα θύματά του μιλάει για το πώς τον ξεσκέπασε.

Ο 71χρονος Ντομινίκ Πελικό πιάστηκε να κάνει upskirting – να τραβάει βίντεο κάτω από φούστες γυναικών – σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η Nathalie, ένα από τα θύματά του, ενημερώθηκε από έναν σεκουριτά ότι ο άνδρας την ακολουθούσε.

Ο Πελικό, είχε κρύψει στην τσάντα του μια κάμερα και έβγαζε φωτογραφίες γυναικών στο εμπορικό κέντρο του Carpentras στη νοτιοανατολική Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Pelicot ήρθε αντιμέτωπος με τον σεκιούριτι, ο οποίος του πήρε το τηλέφωνο, και η Nathalie αποφάσισε να υποβάλει καταγγελία στην τοπική αστυνομία. Καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο Πελικό, καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή το 2021.

Ο 71χρονος, είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα κοντά στο Παρίσι το 2010. Τότε, του επιβλήθηκε πρόστιμο100 ευρώ – γεγονός που κράτησε κρυφό από την πρώην πλέον σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό.

