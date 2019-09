Γαλλία: Κίνδυνος μόλυνσης του Σηκουάνα από τη φωτιά σε χημικό εργοστάσιο στη Ρουέν

Οι αρχές στη Γαλλία βρίσκονται εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με τον Σηκουάνα από τη φωτιά στο εργοστάσιο στη Ρουέν. «Συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη εναντίον της φωτιάς και υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί ο Σηκουάνας λόγω της υπερχείλισης των λεκανών κατακράτησης», δήλωσε στον Τύπο ο νομάρχης της Νορμανδίας Πιέρ-Αντρέ Ντιράν.

Ο Σηκουάνας, ένας από τους κύριους ποταμούς της Γαλλίας, διαρρέει το Παρίσι και στη συνέχεια τη Ρουέν, ενώ εκβάλλει στη Μάγχη στο ύψος του λιμανιού της Χάβρης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα από την φωτιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νομάρχη της Νορμανδίας Πιερ- Αντρέ Ντιράν, έχει εκκενωθεί η περιοχή σε περίμετρο 500 μέτρων γύρω από το εργοστάσιο.

Ο Ντιράν πρόσθεσε ότι τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, καθώς «ένα γιγάντιο σύννεφο καπνού καλύπτει την περιοχή», όπου ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι.

Good morning to everyone except lubrizol who decided to catch fire and freak me tf out at 5am #Rouen pic.twitter.com/KD5T2O0vmc

— 🐞Kitty 'Cool Ranch Baby' BINGPOT 🐞 (@pyromon) September 26, 2019