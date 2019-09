Συναγερμός στη Γαλλία! Μεγάλη φωτιά σε χημικό εργοστάσιο

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα από την φωτιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νομάρχη της Νορμανδίας Πιερ- Αντρέ Ντιράν, έχει εκκενωθεί η περιοχή σε περίμετρο 500 μέτρων γύρω από το εργοστάσιο.

Ο Ντιράν πρόσθεσε ότι τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, καθώς «ένα γιγάντιο σύννεφο καπνού καλύπτει την περιοχή», όπου ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι.

Good morning to everyone except lubrizol who decided to catch fire and freak me tf out at 5am #Rouen pic.twitter.com/KD5T2O0vmc

— 🐞Kitty 'Cool Ranch Baby' BINGPOT 🐞 (@pyromon) September 26, 2019