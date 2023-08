Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από τη Δευτέρα (15.8.2023) στη Γαλλία και συγκεκριμένα σε τρεις κοινότητες στα νότια της χώρας ανάμεσα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Αρζελέ-σιρ-Μερ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον χιλιάδες κάτοικοι να απομακρυνθούν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε «λίγο μετά τις 17:00» [σ.σ. τοπική ώρα· στις 18:00 ώρα Ελλάδας] στα Ανατολικά Πυρηναία, νομό που γειτονεύει με την Ισπανία, εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι αρχές της νομαρχίας, διευκρινίζοντας πως έχει εξαπλωθεί σε «4.800 στρέμματα σε περιαστική ζώνη με μεγάλη συγκέντρωση τουριστών» στη Γαλλία.

Η πυρκαγιά οδεύει να «οριοθετηθεί αλλά η πλήρης κινητοποίηση των πυροσβεστών συνεχίζεται», ανέφεραν περί τις 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας]. Πλήττει τρεις κοινότητες, τη Σεντ Αντρέ, τη Σορέντ και την Αρζελέ-σιρ-Μερ.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, της ξηρασίας και των ριπών ανέμων ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα», σύμφωνα με τις νομαρχιακές ακτές.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τέσσερις κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

APOCALYPTIC – The situation with the wildfires in Saint-André in the Pyrénées-Orientales, France, is

out of control



– 13 planes, 3 helicopters and more than 500 firefighters are mobilized

– Several thousand people were evacuated, including campsites

– The fire is out of control… pic.twitter.com/cSAkPkxOyH