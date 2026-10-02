Κόσμος

Αρκούδα ορμάει σε αυτοκίνητο σε δρόμο της Ιαπωνίας και σκαρφαλώνει στο καπό – Βίντεο

Ο οδηγός του οχήματος φρέναρε και σταμάτησε, καθώς τα δύο ζώα του έκλεισαν τον δρόμο
Αρκούδα στην Ιαπωνία, πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο
Η αρκούδα ετοιμάζεται να σκαρφαλώσει στο καπό ενώ πίσω διακρίνεται το αρκουδάκι της / πηγή φωτογραφίας Χ
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Βίντεο από ένα επιβατικό αυτοκίνητο καταγράφηκε στην Ιαπωνία. Είναι σκοτεινά όταν ένα αυτοκίνητο δέχεται επίθεση από μία καφετιά αρκούδα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου, μία μεγαλόσωμη καφέ αρκούδα ορμάει ξαφνικά στο όχημα στη βόρεια Ιαπωνία.

Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της.

Ο οδηγός του οχήματος φρέναρε και σταμάτησε, καθώς τα δύο ζώα του έκλεισαν τον δρόμο.

Το συμβάν έγινε στο νησί Χοκάιντο τη νύχτα της 29ης Σεπτεμβρίου.

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