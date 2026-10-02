Αρκούδα ορμάει σε αυτοκίνητο σε δρόμο της Ιαπωνίας και σκαρφαλώνει στο καπό – Βίντεο

Βίντεο από ένα επιβατικό αυτοκίνητο καταγράφηκε στην Ιαπωνία. Είναι σκοτεινά όταν ένα αυτοκίνητο δέχεται επίθεση από μία καφετιά αρκούδα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου, μία μεγαλόσωμη καφέ αρκούδα ορμάει ξαφνικά στο όχημα στη βόρεια Ιαπωνία.

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Λίγα μέτρα πίσω από την αρκούδα διακρίνεται και το μικρό αρκουδάκι της.

Ο οδηγός του οχήματος φρέναρε και σταμάτησε, καθώς τα δύο ζώα του έκλεισαν τον δρόμο.

🇯🇵 Dashcam footage captures bear slamming against car in Japan



Footage from a passenger car in Japan's northern Hokkaido Prefecture shows it being attacked by a brown bear as what is believed to be its cub looks on. The incident took place on 29 September after the car slowed… pic.twitter.com/huR82JWsu8 — AFP News Agency (@AFP) October 2, 2026

Το συμβάν έγινε στο νησί Χοκάιντο τη νύχτα της 29ης Σεπτεμβρίου.