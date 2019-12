Γαλλία: Περισσότεροι από 1,5 εκ. διαδηλωτές κατά του νέου συνταξιοδοτικού!

Η Γαλλία έζησε μία ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και μαζικών διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, μια από τις βασικές δεσμεύσεις της προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν.

Η συνδικαλιστική ένωση CGT ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε, από την πλευρά του, 806.000 διαδηλωτές.

Over the past year protests in France have seen increasingly brutal responses from police.

So today, with million on strike across the country, firefighters have taken the lead.

They are marching in front to prevent police from responding with violence.pic.twitter.com/Uhe28G6Yji

