Συγκλονισμένη είναι η υπόθεση βιασμού μιας γυναίκας που δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν άνδρα στην περιοχή Χερβούργο της Γαλλίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας 18 ετών, ενώ πλέον ο ίδιος ερευνάται για τον βιασμό της 12χρονης αδερφής του πέρσι.

Ο ανατριχιαστικός βιασμός συνέβη στις 4 Αυγούστου σε προάστειο της Γαλλίας, όταν ο 18χρονος Ουμάρ Ν. εισέβαλλε στο σπίτι της 29χρονης και την ξυλοκόπησε άγρια. Στη συνέχεια τη βίασε επανειλημμένα και τη βασάνισε με ένα σκουπόξυλο. Μετά από ώρα ο 18χρονος έφυγε από το σπίτι της 29χρονης και την άφησε με σπασμένα πλευρά, διάτρηση παχέος εντέρου και σοβαρούς τραυματισμούς στα εσωτερικά της όργανα.

Η γυναίκα έπεσε σε κώμα και έκτοτε δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail τα τραύματά της ήταν τόσο βαριά που κάποιοι γιατροί και νοσοκόμες ξέσπασαν σε κλάματα μόλις την αντίκρισαν.

