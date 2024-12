Γαλλία: «Σκ@τ@» ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο του Εconomist μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ

Με ένα γλαφυρό και τολμηρό εξώφυλλο περιέγραψε ο «Economist» τις δραματικές εξελίξεις στη Γαλλία, μετά και την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Μισέλ Μπαρνιέ.

Συγκεκριμένα το πρωτοσέλιδο του «Economist» σχολιάζει την κατάσταση στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, υποστηρίζοντας πως η χώρα «βαδίζει προς το άγνωστο» με την εύγλωττη περιγραφή που χρησιμοποιούν πολύ οι Γάλλοι στην καθομιλουμένη. Τη λέξη: «σκ@τ@…».

«Χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να επιλυθεί η βαθιά πολιτική κρίση της Γαλλίας», αναφέρει το έγκυρο περιοδικό.

Το πρωτοσέλιδο του «Economist» συνοδεύεται από ένα κείμενο, το οποίο αρχίζει με αναφορά στην επικείμενη μεγάλη στιγμή της Γαλλίας, τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Παναγίας των Παρισίων:

«Στις 7 Δεκεμβρίου 50 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πάρουν τις θέσεις τους για να γιορτάσουν την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, του γοτθικού καθεδρικού ναού του 12ου αιώνα στο Παρίσι, που καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν από πέντε χρόνια, αλλά τώρα αποκαταστάθηκε με εκπληκτική ταχύτητα και αγάπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκεί (ο Τζο Μπάιντεν, μόλις ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος της Αμερικής, δυστυχώς όχι) για να παρακολουθήσει τη Γαλλία στα καλύτερά της. Έχει καταφέρει, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, ένα κατόρθωμα δεξιοτεχνίας και ανανέωσης που σίγουρα καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε».

No budget, no government. It is hard to see how France’s deep political crisis can be resolved https://t.co/sm62ZPox8Z pic.twitter.com/OyuGHmJExa