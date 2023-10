Συναγερμός έχει σημάνει ξανά στη Γαλλία για επιθέσεις κατά Εβραίων, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν σήμερα (20.10.2023) έναν έφηβο με μαχαίρι έξω από τη Συναγωγή στο Στρασβούργο.

Όπως αναφέρει το France News 24 και μεταδίδουν τα υπόλοιπα διεθνή ΜΜΕ, οι ομοσπονδιακές Αρχές της Γαλλίας εντόπισαν τον έφηβο τσετσενικής καταγωγής έξω από τη Συναγωγή στο Στρασβούργο και να κρατάει ένα μαχαίρι, το οποίο ακούμπαγε πάνω στα μεταλλικά κάγκελα έξω από τον χώρο λατρείας των Εβραίων.

Ο έφηβος έκρυψε το μαχαίρι στο μανίκι του και όταν τον συνέλαβαν οι ομοσπονδιακές Αρχές της Γαλλίας, διαπίστωσαν ότι ήταν σουγιάς με λάμα 12 εκατοστών. Ο Τσετσένος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι το κτίριο ήταν Συναγωγή.

