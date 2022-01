Γνωστός τηλεοπτικός στη Γαλλία έφυγε από τη ζωή έξι μέρες μετά τον δίδυμο αδελφό του. Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι και οι δύο πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Πρόκειται για τον Ιγκόρ Μπογκντανόφ και τον δίδυμο αδελφό του Γκρίτσκα. Στην πατρίδα τους τη Γαλλία, τα δύο αδέλφια ήταν διάσημα ως τηλεοπτικοί σταρ. Τη δεκαετία του ’80 συμπαρουσίαζαν την δημοφιλή σειρά επιστημονικής φαντασίας «Temps X», αλλά και άλλες εκπομπές με sci-fi θεματολόγία, όπως το «Rayons X».

Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με τη New York Post, αρνούνταν κατηγορηματικά ότι τα παράξενα, υπερτονισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ήταν αποτέλεσμα πλαστικής χειρουργικής, και επέμεναν ότι ήταν φυσικά.

Σε πολλά διεθνή ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές ότι και τα δύο πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στενοί τους φίλοι που μίλησαν στη Le Monde είπαν ότι οι δίδυμοι ήταν ανεμβολίαστοι. «Ο Γκρίτσκα, όπως ο Ιγκός, δεν ήταν αντιεμβολιαστής για τους άλλους, μόνο για τον εαυτό του. Όντας πολλοί αθλητικοί και οι δύο χωρίς γραμμάριο λίπους στο σώμα τους, πίστευαν ότι το εμβόλιο θα είχε μεγαλύτερο ρίσκο στην περίπτωσή τους. Δεν είχαν αρρωστήσει ποτέ» είπε χαρακτηριστικά ο Λυκ Φερί, καθηγητής Φιλοσοφίας και πρώην υπουργός Παιδείας στην εφημερίδα.

Ο πρώτος που έφυγε από την ζωή, ο Γκρίτσκα Μπογκντανόφ, σύμφωνα με την New York Post, μπήκε στο νοσοκομείο στις 18 Δεκεμβρίου με κορoνοϊό και έφυγε από τη ζωή 10 μέρες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου.

Μετά τον θάνατο του Ιγκόρ Μπογκντανόφ, η οικογένεια του εξέδωσε μία ανακοίνωση, μέσω του ατζέντη του, όπου ανέφερε ότι ο 72χρονος άνδρας «αποχώρησε για το φως» τη Δευτέρα, στις 3 Ιανουαρίου, περιστοιχισμένος από τα παιδιά του και τους συγγενείς του. Ο Μπογκντανόφ ήταν διαζευγμένος, και είχε αποκτήσει έξι παιδιά με την πρώην του, τη συγγραφέα Αμελί ντε Μπουρμπόν Παρμ.

French TV star Igor Bogdanoff, 72, dies of COVID just days after his twin Grichka https://t.co/YPppPfEhbk pic.twitter.com/pL471uyUjK