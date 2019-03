Game of Thrones: Σοκολατένια αυγά δράκων για τον τελευταίο κύκλο! video

“Where are my dragons?” αναρωτιόταν η Καλίσι / Ντενέρις Ταργκάριεν του Game of Thrones.

Εμείς, μπορεί να μην έχουμε δράκους, μπορούμε όμως να αποκτήσουμε αυγά δράκων και, με την επώασή τους…

Σοκολατένια αυγά δράκων, να τα σπάμε και να αρχίσουμε να μασουλάμε βλέποντας στη μικρή οθόνη το αγαπημένο μας σίριαλ.

Η 14η Απριλίου είναι κοντά, η ημερομηνία έναρξης προβολής του GoT. Στα γραφεία εταιρειών μάρκετινγκ, πυρετός: βροχή από ιδέες για την προώθηση του γεγονότος (γιατί μιας και είναι τηλεοπτικό συμβάν είναι το κατ’ εξοχήν ΓΕΓΟΝΟΣ).

Ανάμεσα σε διάφορες, και η ιδέα που είχε η εταιρεία ντελίβερι φαγητού Deliveroo να μας προσφέρει σοκολατένια αυγά δράκων.

Συμπαγή σοκολατένια αυγά δράκων. Βάρους, ενός κιλού. Ύψους, 20 εκατοστών. Από Fairtrade λευκή σοκολάτα.

Το καθένα, σκαλισμένο στο χέρι και, στη συνέχεια, βαμμένο σε τρία βρώσιμα χρώματα: πράσινο, κόκκινο και μοβ. Θα παραδίδονται από ειδική προσωρινή υπηρεσία ειδική της Deliveroo, “Το Εκκολαπτήριο”.

Για όλες τις Καλίσι και Καλ που κρύβουμε μέσα μας. Παραγγελίες, από τις 14 Απριλίου.