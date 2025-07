Τέξας: Στους 51 οι νεκροί μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, ανάμεσά τους 15 ανήλικοι – Αγωνία για 30 αγνοούμενα παιδιά

Στους 51 είναι ο νέος τραγικός απολογισμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές χθες το βράδυ (05.07.2025), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πολλών παιδιών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές του κεντρικού Τέξας την Παρασκευή, έχουν κοστίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους στην κομητεία Κερ, την πλέον πληγείσα, και σε ακόμη επτά σε άλλες τρεις κομητείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των τοπικών αρχών.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Τέξας αναζητώντας 30 αγνοούμενα παιδιά, στον απόηχο των φονικών πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Οι σαρωτικές πλημμύρες σημειώθηκαν ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της 4ης Ιουλίου – εθνικής επετείου στις ΗΠΑ – λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στο κεντρικό Τέξας. Παραμένουν σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

«28 ενήλικους και 15 παιδιά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κερ, ο Λάρι Λίθα. Από τα περίπου 750 κορίτσια που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 30, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τον προηγούμενο απολογισμό τον νεκρών ο οποίος αυξήθηκε το πρωί της Κυριακής.

If you’re praying for the people of Texas, reply with “AMEN” My heart is completely shattered



Keep praying for a Miracle. I pray we continue to find more people pic.twitter.com/BOfRoq5vO1