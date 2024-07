Γάζα: Ανελέητο σφυροκόπημα του IDF στη Χαν Γιουνίς – Στους 90 οι νεκροί, στόχος ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς

Τουλάχιστον 90 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα (13.07.2024) από πλήγμα του Ισραήλ σε μια χαρακτηρισμένη «ανθρωπιστική ζώνη» της Λωρίδας της Γάζας, στα δυτικά του Χαν Γιουνίς, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο καταγγέλλει την «αποτρόπαιη σφαγή στη Γάζα εκ μέρους του κατακτητή» (σ.σ. του Ισραήλ) σημειώνοντας ότι οι νεκροί είναι 90 και οι τραυματίες 300.

«Τα μισά από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε η Χαμάς.

Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Μοχάμεντ Ντέιφ.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο Ντέιφ σκοτώθηκε. «Ακόμη εξετάζουμε και επαληθεύουμε τα αποτελέσματα του πλήγματος», είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Στη δική της ανακοίνωση η Χαμάς λέει ότι ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι στόχευε ηγέτες της είναι ψευδής και ο στόχος του ήταν να δικαιολογήσει την επίθεση, την πιο πολύνεκρη που έχει σημειωθεί στη Γάζα εδώ και εβδομάδες.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που είχαν καταφύγει στην περιοχή Αλ Μαουάσι είπαν ότι οι σκηνές τους γκρεμίστηκαν από την ισχύ του πλήγματος και περιέγραψαν πτώματα και ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα στο έδαφος.

Why did Mohammed Deif, the military leader of Hamas-ISIS hiding among civilians in a humanitarian zone? Why does Hamas-ISIS use their own people as human shields? #HamasisISIS #Gaza pic.twitter.com/WhiAikmp02

«Δεν καταλάβαινα πού βρισκόμουν ή τι συνέβαινε», είπε ο Σεΐχ Γιούσεφ, κάτοικος της Πόλης της Γάζας που πλέον ζει εκτοπισμένος στο Αλ Μαουάσι. «Έφυγα από τη σκηνή μου και έριξα μια ματιά τριγύρω. Όλες οι σκηνές είχαν πέσει, ανθρώπινα μέλη, πτώματα παντού, ηλικιωμένες γυναίκες στο έδαφος, μικρά παιδιά έγιναν κομμάτια», περιέγραψε στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκτός του Ντέιφ στόχος ήταν επίσης ο Ράφα Σαλάμα, ο διοικητής της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς. Οι δυο τους, λέει το Ισραήλ, ήταν οι εγκέφαλοι της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Ο Ντέιφ έχει επιβιώσει από επτά απόπειρες του Ισραήλ να τον σκοτώσει –η πιο πρόσφατη το 2021– και, εδώ και δεκαετίες, το όνομά του είναι πρώτο στη λίστα των καταζητούμενων από τις ισραηλινές αρχές. Θεωρείται υπεύθυνος για τον θάνατο δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Another massacre by the Israeli army this morning in #Gaza: dozens of civilians killed, including children, and hundreds injured. The army bombed a densly populated area in Mawasi, Khan Younes, which was designated by Israel as a safe zone for tens of thousands of refugees who… pic.twitter.com/YPAp7ehMoB