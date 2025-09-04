Κόσμος

Γάζα: Η Χαμάς επαναβεβαιώνει τη θέλησή της για συνολική συμφωνία μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διαβεβαιώνει πως είναι έτοιμο για μια συνολική εκεχειρία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει για ακόμη μία φορά την πρότασή της
Ισραηλινά στρατεύματα έξω από τη Γάζα
Ισραηλινά στρατεύματα έξω από τη Γάζα / REUTERS / Ammar Awad

Η εύθραυστη υπόσχεση μιας συνολικής ανακωχής επανεμφανίζεται μέσα στο χάος της Γάζας. Η Χαμάς υπενθύμισε την Τετάρτη (03.09.2025) τη διάθεσή της να προχωρήσει σε μια συνολική εκεχειρία με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται θα απελευθερώνονταν με αντάλλαγμα Παλαιστινίους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε αμέσως μετά την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφεθούν ελεύθεροι περίπου είκοσι όμηροι που εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί στον θύλακο.

Από την πλευρά του Ισραήλ, η απάντηση ήταν άμεση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την πρόταση «ένα ακόμη παραμύθι της Χαμάς», επαναβεβαιώνοντας ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μόνο όταν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το ισλαμιστικό κίνημα αφοπλιστεί και η Γάζα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ, με μια εναλλακτική διακυβέρνηση που δεν θα περιλαμβάνει ούτε τη Χαμάς ούτε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ήδη από τον Αύγουστο, η Χαμάς είχε αποδεχθεί την ιδέα μιας εκεχειρίας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή δέκα ζωντανών ομήρων και σορών νεκρών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Παλαιστίνιοι συλλέγουν νερό εν μέσω λειψυδρίας, στην πόλη της Γάζας
Παλαιστίνιοι συλλέγουν νερό εν μέσω λειψυδρίας, στην πόλη της Γάζας / REUTERS / Mahmoud Issa

Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, η πρόταση αυτή περιελάμβανε επίσης την προσωρινή αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια. Ο Νετανιάχου είχε τότε ξεκαθαρίσει ότι κάθε διαπραγμάτευση θα μπορούσε να ξεκινήσει μόνο με τους όρους που θα όριζε το Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Γάζα διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, και απήχθησαν 251. Σαράντα επτά παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, εκ των οποίων 25 έχουν επισήμως κηρυχθεί νεκροί.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 63.746 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, αριθμοί που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κόσμος
