Γάζα: Νέα εντολή εκκένωσης εν όψει χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού – «Φύγετε τώρα», λέει ο Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τη Δευτέρα ακόμη μία πολυκατοικία στη Γάζα -την τέταρτη σε διάστημα 3 ημερών- η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στην περιοχή
ισραηλινό τανκ
REUTERS/Amir Cohen

Σφίγγει επικίνδυνα ο κλοιός γύρω από τη Γάζα καθώς την Τρίτη (09.09.2025), ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης αφού βρίσκεται στα «σκαριά» μία νέα επιχείρηση για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από τη Δευτέρα τους κατοίκους της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τη Δευτέρα ακόμη μία πολυκατοικία στη Γάζα -την τέταρτη σε διάστημα 3 ημερών- η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στην περιοχή.

Γάζα
REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Γάζα
REUTERS/Mahmoud Issa
Γάζα
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Οι Ισραηλινοί, που είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

 
 
 
 
 
Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.

