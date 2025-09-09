Γάζα: Νέα εντολή εκκένωσης εν όψει χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού – «Φύγετε τώρα», λέει ο Νετανιάχου

Σφίγγει επικίνδυνα ο κλοιός γύρω από τη Γάζα καθώς την Τρίτη (09.09.2025), ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης αφού βρίσκεται στα «σκαριά» μία νέα επιχείρηση για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από τη Δευτέρα τους κατοίκους της Γάζας «να φύγουν τώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τη Δευτέρα ακόμη μία πολυκατοικία στη Γάζα -την τέταρτη σε διάστημα 3 ημερών- η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στην περιοχή.

Οι Ισραηλινοί, που είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Salah A. Ziara (@sal7h_zz)

Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.