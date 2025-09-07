Γάζα: Βίντεο από βομβαρδισμό πολυκατοικίας μετά την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ – Ο IDF κατέστρεψε σήραγγα της Χαμάς

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά ψηλά κτίρια στη Γάζα για δεύτερη μέρα. Σήμερα το απόγευμα (07.09.2025) κατεδαφίστηκε ακόμη μία πολυκατοικία, λίγη ώρα μετά την εντολή εκκένωσης προς τους Παλαιστίνιους κατοίκους.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, τα δείχνουν την σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο κτίριο Al-Riya στην πόλη της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές αναγκαστικής εκκένωσης από την πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι θα καταστρέψει ένα ακόμη ψηλό κτίριο, τη δεύτερη τέτοια απειλή μέσα σε 24 ώρες, πράγμα που τελικά εφάρμοσε.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε σχολείο, σκηνές και σπίτια σε όλη τη Γάζα σήμερα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε αεροδρόμιο στο νότιο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολυώροφων κτιρίων καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν βαθύτερα στην πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Salah A. Ziara (@sal7h_zz)

Οι IDF ανέφεραν ότι μέλη της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολλά εκρηκτικά μηχανισμούς κοντά στο κτίριο, ως μέρος των προετοιμασιών για την επίθεση του στρατού στην πόλη της Γάζας.

Οι νυχτερινές επιδρομές εναντίον του θύλακα σκότωσαν 17 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το Al Jazeera , επικαλούμενο ιατρικές πηγές, με αεροπορική επιδρομή που στόχευε το σχολείο Al-Farabi, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταφύγιο.

Καταστράφηκε σήραγγα της Χαμάς

Μια σήραγγα της Χαμάς μήκους εκατοντάδων μέτρων στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας ισοπεδώθηκε από τον στρατό του Ισραήλ, το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025).

Οι Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) αναφέρουν ότι η σήραγγα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας Nahal στην περιοχή. Η σήραγγα διέθετε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν από τις δυνάμεις της Χαμάς στο Ζεϊτούν για τον συντονισμό των επιθέσεων, σύμφωνα με τον στρατό.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση, η ένοπλη πτέρυγα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες al-Quds, εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ ένας άλλος προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 64.368 Παλαιστίνιους στον πόλεμό του στη Γάζα, ενώ άλλοι 162.367 έχουν τραυματιστεί.

Εν τω μεταξύ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν αρκετούς Παλαιστίνιους σε νυχτερινές επιδρομές σε περιοχές γύρω από τη Ραμάλα, την Τζενίν και τη Χεβρώνα.