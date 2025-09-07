Κόσμος

Γάζα: Βίντεο από βομβαρδισμό πολυκατοικίας μετά την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ – Ο IDF κατέστρεψε σήραγγα της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός έθεσε, νωρίτερα, σε εφαρμογή τον βομβαρδισμό στο κτίριο al-Ruya στην πόλη της Γάζας, για τον οποίο νωρίτερα είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας / REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά ψηλά κτίρια στη Γάζα για δεύτερη μέρα. Σήμερα το απόγευμα (07.09.2025) κατεδαφίστηκε ακόμη μία πολυκατοικία, λίγη ώρα μετά την εντολή εκκένωσης προς τους Παλαιστίνιους κατοίκους.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, τα δείχνουν την σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο κτίριο Al-Riya στην πόλη της Γάζας.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές αναγκαστικής εκκένωσης από την πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι θα καταστρέψει ένα ακόμη ψηλό κτίριο, τη δεύτερη τέτοια απειλή μέσα σε 24 ώρες, πράγμα που τελικά εφάρμοσε.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε σχολείο, σκηνές και σπίτια σε όλη τη Γάζα σήμερα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε αεροδρόμιο στο νότιο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολυώροφων κτιρίων καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν βαθύτερα στην πόλη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Salah A. Ziara (@sal7h_zz)

Οι IDF ανέφεραν ότι μέλη της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολλά εκρηκτικά μηχανισμούς κοντά στο κτίριο, ως μέρος των προετοιμασιών για την επίθεση του στρατού στην πόλη της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Οι νυχτερινές επιδρομές εναντίον του θύλακα σκότωσαν 17 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το Al Jazeera , επικαλούμενο ιατρικές πηγές, με αεροπορική επιδρομή που στόχευε το σχολείο Al-Farabi, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταφύγιο.

Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
REUTERS/Mahmoud Issa
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
REUTERS/Mahmoud Issa
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Καταστράφηκε σήραγγα της Χαμάς

Μια σήραγγα της Χαμάς μήκους εκατοντάδων μέτρων στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας ισοπεδώθηκε από τον στρατό του Ισραήλ, το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025).

Οι Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) αναφέρουν ότι η σήραγγα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας Nahal στην περιοχή. Η σήραγγα διέθετε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν από τις δυνάμεις της Χαμάς στο Ζεϊτούν για τον συντονισμό των επιθέσεων, σύμφωνα με τον στρατό.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση, η ένοπλη πτέρυγα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες al-Quds, εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ ένας άλλος προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 64.368 Παλαιστίνιους στον πόλεμό του στη Γάζα, ενώ άλλοι 162.367 έχουν τραυματιστεί.

Εν τω μεταξύ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν αρκετούς Παλαιστίνιους σε νυχτερινές επιδρομές σε περιοχές γύρω από τη Ραμάλα, την Τζενίν και τη Χεβρώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Drone των Χούθι χτύπησε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Τουλάχιστον 2 τραυματίες
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone - Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Ραμόν είχε κλείσει προσωρινά, οι πτήσεις θα διεξάγονται κανονικά, λέει η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ
Αεροδρόμιο του Ισραήλ
2
Κατάμεστη η πλατεία Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού», Κάρλο Ακούτι
«Μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή, να τη σπαταλάμε εκτός πλάνου Θεού - Αυτοί οι νέοι που αγιοποιούνται σήμερα έκαναν θαύματα και αριστουργήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους», λέει ο Πάπας Λέων
Ένας πιστός κρατά ψηλά ένα έργο τέχνης την ημέρα που ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση των Carlo Acutis και Pier Giorgio Frassati, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
1
Η έκθεση για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα - Οι ενέργειες του χειριστή φρένου και το προβλημα στο καλώδιο
«Ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ», αναφέρει η έκθεση
Το κατεστραμμένο τελεφερικ Gloria στη Λισαβόνα
Newsit logo
Newsit logo