Γάζα: Νεκρά 10 μέλη της οικογένειας του αρχηγού της Χαμάς μετά από χτύπημα του Ισραήλ

Επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων στην πόλη της Γάζας πραγματοποίησε το Ισραήλ όπου σκοτώθηκαν, μεταξύ των άλλων, και 10 μέλη δέκα μέλη της οικογένειας του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

«Ένας αριθμός μαρτύρων εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι η αδελφή του αρχηγού της Χαμάς, η Ζαχρ Χανίγια, είναι μεταξύ των νεκρών από το πλήγμα στον καταυλισμό του Σάτι στη Λωρίδα της Γάζας. «Δυσκολευόμαστε να βρούμε τα θύματα επειδή δεν έχουμε εξοπλισμό και καύσιμα».

Συνολικά οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 24 Παλαιστινίους με τρεις χωριστές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Πόλη της Γάζας, ενώ άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στην πόλη της Ράφας, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Σε δύο από τις επιθέσεις επλήγησαν δύο σχολεία στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι, έγινε γνωστό από ιατρικές πηγές. Άλλο πλήγμα σε κατοικία στον καταυλισμό Σάτι (Παραλία), έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, στοίχισε τη ζωή σε άλλους 10.

Η κατοικία που επλήγη στο Σάτι ανήκε στην οικογένεια του αρχηγού της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ. Σκοτώθηκαν μία από τις αδελφές του καθώς και άλλοι συγγενείς, έγινε γνωστό από μέλη της οικογένειας και ιατρικές πηγές.

