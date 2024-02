Γάζα: Νεκρή η 6χρονη Χιντ Ρατζάμπ – Ήταν αγνοούμενη εδώ και δυο εβδομάδες

Η Χιντ Ρατζάμπ, μια εξάχρονη Παλαιστίνια η τύχη της οποίας αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες στη Γάζα, εντοπίστηκε νεκρή από συγγενείς, όπως ανακοίνωσαν η Χαμάς και η οικογένειά της, κατηγορώντας τις δυνάμεις του Ισραήλ για τον θάνατό της.

Το κορίτσι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (10/02/2024) σε αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο βενζίνης στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα στη Γάζα, μετά την υποχώρηση των αρμάτων μάχης του Ισραήλ από την περιοχή τα ξημερώματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

«Η Χιντ και όλοι αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς της Μπάχα Χαμάντα. «Ανακαλύφθηκαν από μέλη της οικογένειάς (μας) που αναζητούσαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν κοντά στο πρατήριο βενζίνης», μια περιοχή που έως εκείνη τη στιγμή ήταν μη προσβάσιμη λόγω της παρουσίας τους ισραηλινού στρατού.

«Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τις (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

The Palestine Red Crescent ambulance was discovered bombed the Tal al-Hawa area of #Gaza City, resulting in the killing of crew members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who had been missing since a rescue mission for the child Hind Rajab 12 days ago. pic.twitter.com/vsWnpUt1gf