Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ περικύκλωσε τη Ράφα και την απέκλεισε από την υπόλοιπη περιοχή

Την κατάληψη του Διαδρόμου Morag στη νότια Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (12.4.2025) ο στρατός του Ισραήλ, αποκόπτοντας με αυτό τον τρόπο την πόλη Ράφα από την πόλη Χαν Γιούνις.

Η Ράφα είναι πλέον πλήρως περικυκλωμένη από τον στρατό, με την 36η Μεραρχία του στρατού του Ισραήλ να κατέχει τον διάδρομο Morag και τη Μεραρχία της Γάζας να επιχειρεί στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία της 36ης Μεραρχίας είχε προωθηθεί στον Διάδρομο Morag από τα βορειοδυτικά, ενώ η περίφημη Ταξιαρχία Γκολάνι εισήλθε από τα σύνορα στα νοτιοανατολικά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δύο μονάδες ενώθηκαν.

Οι δυνάμεις μηχανικών κατασκευάζουν τώρα έναν δρόμο κατά μήκος του διαδρόμου, παρόμοιο με τους άλλους διαδρόμους στη Γάζα που κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο στρατός θα επιχειρήσει τώρα εντός περιοχών της Ράφα, στις οποίες δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τώρα, για να εξουδετερώσει τις δυνάμεις της Χαμάς που έχουν απομείνει εκεί.

