Ένας διοικητής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αϊμάν Νοφάλ σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο Νοφάλ ήταν μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, και υπεύθυνος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς για την περιοχή της Κεντρικής Γάζας.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, που αποτελούσε έναν από τους κυριότερους στόχους της διακηρυγμένης απόφασης του Ισραήλ να «καθαρίσει» την ηγεσία της οργάνωσης στην Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του μέσω του X (πρώην Twitter), ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει:

«Μόλις εξαλείψαμε τον Αϊμάν Νοφάλ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Ο Νοφάλ ήταν Διοικητής της Κεντρικής Ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και πρώην Αρχηγός Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ο Νοφάλ διηύθυνε πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων και εκτός του ότι ήταν ένα από τα πιο κυρίαρχα πρόσωπα της τρομοκρατικής οργάνωσης, συμμετείχε στον σχεδιασμό της απαγωγής του Gilad Shalit.

Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαλείψουμε τη Χαμάς».

We just eliminated Ayman Nofal, a senior Hamas operative.



Nofal was the Commander of Hamas’ Central Brigade in Gaza and the former Head of Military Intelligence.



Nofal directed many attacks against Israeli civilians and besides being one of the most dominant figures in the… pic.twitter.com/t686L6gSuN