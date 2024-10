Γάζα: Το σημείωμα 10χρονης που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό – «Σας παρακαλώ να μην φωνάζετε στον αδελφό μου»

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την φρικτή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Έκτοτε ένας αιματηρός πόλεμος ξεκίνησε χωρίς διαφαινόμενο τέλος. Την ίδια στιγμή οι ανθρώπινες ιστορίες από τη Γάζα που γίνονται γνωστές κατά καιρούς συγκλονίζουν.

Η οικογένεια της 10χρονης Rasha Al-Ar’eer βρήκε ένα συγκλονιστικό σημείωμα με την τελευταία της επιθυμία, λίγο μετά τον θάνατο της ίδιας και του 11χρονου αδελφού της, Ahmad, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Η 10χρονη ζητούσε από τα μέλη της οικογένειάς της να μην κλάψουν για εκείνη αν σκοτωθεί από τους Ισραηλινούς στη Γάζα, καθώς δεν αντέχει να βλέπει τα δάκρυά τους αλλά είχε και μια παράκληση για αυτούς που δεν αφορούσε την ίδια αλλά τον αδερφό της.

Στο σημείωμα της, η μικρή Rasha εκφράζει την τελευταία της επιθυμία με βαθιά συναισθηματικό τρόπο, παρακαλώντας την οικογένειά της να μην πενθεί υπερβολικά για την απώλειά της. «Σας παρακαλώ μην κλαίτε για μένα, γιατί απλά πονάει να σας βλέπω να κλαίτε», έγραψε.

