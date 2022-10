Στη δημοσιότητα έδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ την ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού που ανατινάχτηκε στη γέφυρα της Κριμαίας. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά, δηλαδή είτε να επρόκειτο για επιχείρηση αυτοκτονίας ή ο οδηγός, Μαχίρ Γιουσόμποφ να μην ήξερε τι θα συνέβαινε.

Υπενθυμίζεται ότι στον έλεγχο που έγινε για την είσοδο στη γέφυρα της Κριμαίας, ο οδηγός του φορτηγού παγιδευμένου με εκρηκτικά ήταν ήρεμος, είχε όλα τα απαραίτητα χαρτιά και δεν κίνησε υποψίες στους Ρώσους φρουρούς.

Brave Ukrainian suicide bomber blows up bridge, a big victory for the resistance and a big blow to the occupiers. Seen this movie before somewhere #Crimea #CrimeanBridge https://t.co/X2LEcBeiPE — Zubair (@zubairg) October 8, 2022

Μετά τις αναζητήσεις για το ποιος είναι ο οδηγός του φορτηγού που ανατινάχτηκε στη γέφυρα της Κριμαίας, το ουκρανικό ΜΜΕ «Tpyxa» δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του Μαχίρ Γιουσόμποφ.

And here is a photo of the driver who was reportedly behind the wheel of the exploded truck on the Crimean bridge pic.twitter.com/mT0dsGzFqd — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Αρχικά, μετά την τρομερή έκρηξη που κόστισε τη ζωή στον φορτηγατζή και σε δύο επιβαίνοντες σε διερχόμενο αυτοκίνητο, οι ρωσικές αρχές είχαν εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Τον Ρώσο υπήκοο Μπόρις Γιουσόμποφ από το Κρασνοντάρ, ο οποίος πούλησε το φορτηγό σε άλλο άτομο, το οποίο κράτησε το όνομα του αρχικού ιδιοκτήτη.

Πάντως, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του (κάτω) ο Μπόρις Γιοσούμποφ είχε ισχυριστεί ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση και πως το φορτηγό οδηγούσε ένας θείος του, πιθανόν ο Μαχίρ Γιουσόμποφ, που σκοτώθηκε στην έκρηξη.

The owner of the truck that exploded on the #CrimeanBridge recorded a video. He says that he has nothing to do with the situation, and that his uncle was driving.



If there is nothing to worry about and "the bridge worked", what are these passions for? pic.twitter.com/1pKEO7TD5B — Johan (@Helpful_Hand_SA) October 8, 2022

Δείτε τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης:

Και λίγα λεπτά αργότερα:

Η κατεστραμμένη γέφυρα της Κριμαίας:

Γέφυρα της Κριμαίας: Γερό «χτύπημα» σε Πούτιν – Χαιρετίζει η Ουκρανία

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για το πώς προκλήθηκε η καταστροφική έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, νωρίς το Σάββατο (08.10.2022). Το σίγουρο είναι πως το γόητρο της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν δέχτηκαν άλλο ένα ισχυρό πλήγμα, αυτή τη φορά στο εσωτερικό της χώρας.

Σε ό,τι αφορά για το ποιος είναι πίσω από την επίθεση, η Ουκρανία έσπευσε από την πρώτη στιγμή να εκφράσει την ικανοποίησή της, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει ούτε και διαψεύδει ότι βρίσκεται πίσω.

«Η Κριμαία, η γέφυρα, η αρχή. Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστρέψει στην Ουκρανία, οτιδήποτε έχει καταληφθεί από τη Ρωσία πρέπει να ανακαταληφθεί», έγραψε στο Twitter, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, στενός συνεργάτης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Αλλά και διάφοροι χρήστες του Twitter δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους:

Yes! It’s joining Moskva.

Crimean bridge, goodbye!

Crimea is Ukraine pic.twitter.com/1G51j8kACM — A n n a 🌻 (@tweet4anna) October 8, 2022

Γέφυρα της Κριμαίας: Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στη γέφυρα, η κίνηση των αυτοκινήτων έχει αρχίσει ξανά, μετά από πλήρη διαδικασία ελέγχου κατά την είσοδο στη γέφυρα. Tο ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε επίσης ότι η κίνηση θα είναι περιορισμένη στη διέλευση της γέφυρας προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.