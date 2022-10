Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Αυτό ανακοίνωσε η ρωσική επιτροπή που διερευνά την έκρηξη ενώ όπως έγινε γνωστό η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως το φορτηγό που φέρεται να ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά έχει ελεγχθεί προτού μπει στη γέφυρα καθώς στο σημείο υπάρχουν ένστολοι. Αφού το ελέγχουν το αφήνουν να περάσει κανονικά καθώς δεν βλέπουν κάτι το ύποπτο.



Κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς όπως αναφέρουν ουκρανικά ΜΜΕ το να διαβείς τη γέφυρα της Κριμαίας χωρίς έλεγχο είναι κάτι σχεδόν αδύνατο καθώς είναι εξονυχιστικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

By the way, it is not so easy to enter the Crimean bridge



At the entrances there are stationary ST-6035 inspection radio-technical complexes of the Directorate of Departmental Security of the Russian Ministry of Transport. They are also check cars for explosives. pic.twitter.com/JSRENlHXaM