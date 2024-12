Γεωργία: Κανόνια νερού και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών στην Τιφλίδα

Κανόνια νερού και δακρυγόνα χρησιμοποίησαν αστυνομικοί στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, για να διαλύσουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, το βράδυ της Τρίτης (03.12.2024).

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της να κυβέρνησης της Γεωργίας να «παγώσουν» οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μετέδωσαν από την Τιφλίδα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Τα κανόνια νερού σκόρπισαν πρόσκαιρα πανικό στο συγκεντρωμένο πλήθος, προτού διαδηλωτές εξαπολύσουν επίθεση με κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική λεωφόρο κοντά στο κοινοβούλιο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γεωργίας επικύρωσε την Τρίτη το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών τις οποίες κέρδισε στα τέλη Οκτωβρίου το κυβερνών κόμμα, εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για νοθεία.

The streets of #Tbilisi look like a scene from Star Wars: Clone Wars pic.twitter.com/GTodRlBtTK

See for yourself: A massive deployment of special forces using tear gas against protesters in Tbilisi. Protesters are arbitrarily abducted and beaten with no one held accountable for it. Video: @mautskebeli pic.twitter.com/jP3h6maJiV