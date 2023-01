Ένας ένοπλος άνδρας, πρώην στρατιωτικός, βγήκε στο μπαλκόνι πολυκατοικίας και άνοιξε πυρ κατά ανυποψίαστων περαστικών στην Γεωργία. Από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκροί πέντε άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Το κίνητρο των φόνων, που διέπραξε ο πρώην στρατιωτικός, δεν είναι σαφές, ενώ το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σαγκαρέζο της Γεωργίας, η οποία βρίσκεται ανατολικά της πρωτεύουσας Τμπιλίσι.

«Επιπλέον ομάδες της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν επί τόπου καθώς και μια ειδική μονάδα του υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την άφιξή τους ο κατηγορούμενος φέρεται ότι αυτοκτόνησε με όπλο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ήταν ένας Γεωργιανός πρώην στρατιωτικός ο οποίος είχε υπηρετήσει στην γεωργιανή αποστολή στο Αφγανιστάν.

At least 5 people were killed and 5 were severely injured after a suspect opened the fire from the balcony. During the shootout one policeman was killed. pic.twitter.com/mi5jEN2ewT