Δύο ακτιβίστριες στην Γερμανία χρησιμοποίησαν κόλλα για να βάλουν κιγκλιδώματα σε μια έκθεση δεινοσαύρων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου. Τα μέλη της Last Generation (Letzte Generation) κάλεσαν την γερμανική κυβέρνηση να εντείνει τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι δύο ακτιβίστριες της της Last Generation (Letzte Generation) κόλλησαν στα κιγκλιδώματα γύρω από τον σκελετό ενός δεινοσαύρου που έζησε πριν από εκατομμύρια χρόνια, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Κι αν η κυβέρνηση έχασε χάσει τον έλεγχο;».

«Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τις τεράστιες κλιματικές αλλαγές. Το ίδιο απειλεί και εμάς», είπε η 34χρονη Κάρις Κονέλ, μία από τις διαδηλώτριες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου.

Η οργάνωση Last Generation, η οποία βρισκόταν πίσω από τη διαμαρτυρία, ανέφερε ότι η Γερμανία πρέπει να μειώσει αμέσως τις εκπομπές για να σταματήσει τη μαζική εξαφάνιση των ειδών και κάλεσε το Βερολίνο να επιβάλει όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους.

