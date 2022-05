Ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Παρασκευή στη δυτική Γερμανία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό περίπου 40, δέκα από τους οποίους σοβαρά, όταν ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε αρκετές πόλεις.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι ένας κυκλώνας με τις χαρακτηριστικές περιστροφές, με διάφορα συντρίμμια να ίπτανται στον αέρα αν και η Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Γερμανία δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι επρόκειτο πράγματι για ανεμοστρόβιλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 38χρονος άνδρας στη δυτική πόλη Βίτγκερτ υπέκυψε από τραύματα στο κεφάλι που υπέστη από πτώση έπειτα από ηλεκτροπληξία σε ένα πλημμυρισμένο κελάρι, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ επικαλούμενα την αστυνομία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έως και 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Πάντερμπορν, μια πόλη περίπου 150.000 κατοίκων ανάμεσα στη Φρανκφούρτη και το Αμβούργο. Οι σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επηρεάστηκαν σε όλη την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον κοντινό Χελινγκάουζεν εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα καμπαναριό να έχει πέσει από τον πύργο μιας εκκλησίας, με τα απομεινάρια του να έχουν διασκορπιστεί στον περίβολο της εκκλησίας.

Η αστυνομία ανάρτησε εικόνες που δείχνουν δέντρα να έχουν πέσει ή να έχουν κοπεί στα δυο, όπως και στέγες που σάρωσαν οι άνεμοι στο Πάντερμπορν.

“Περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην καταιγίδα, τουλάχιστον 10 από αυτούς σοβαρά”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η δημοτική αστυνομία.

“Μεταλλικά φύλα και άλλα υλικά μεταφέρθηκαν από τους ανέμους χιλιόμετρα μακριά. Αμέτρητες στέγες ξεκόλλησαν ή υπέστησαν ζημιές. Πολλά δέντρα παραμένουν πάνω σε κατεστραμμένα αυτοκίνητα”.

#Paderborn: Authorities in the German state of North Rhine-Westphalia say up to 40 people have been injured, including 10 seriously, by severe thunderstorms and a rare tornado in the city of Paderborn. Another tornado also ripped through nearby Lippstadt. pic.twitter.com/gy24hXwN2j