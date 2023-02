Παραλύει μεθαύριο Παρασκευή (17.2.2023) το αεροδρόμιο του Μονάχου – το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία – καθώς θα μείνει κλειστό λόγω απεργίας. Αυτό θα είναι το δεύτερο σερί χτύπημα στις αερομεταφορές στη χώρα μετά το σημερινό χάος που προκλήθηκε από την κατάρρευση του συστήματος πληροφορικής της Lufthansa.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (15.2.2023) η διοίκηση του αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία, μεθαύριο Παρασκευή θα ακυρωθούν όλες οι πτήσεις λόγω μιας απεργιακής κινητοποίησης του προσωπικού, με μισθολογικά αιτήματα.

«Λόγω της απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τακτική πτήση από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι τη 1 το πρωί του Σαββάτου», ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου της Γερμανίας. Συνολικά, ήταν προγραμματισμένες περισσότερες από 700 αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατικών αεροσκαφών, οι οποίες δεν θα γίνουν.

Θα πραγματοποιηθούν μόνο ορισμένες «ειδικές» πτήσεις, για «ανθρωπιστικούς, ιατρικούς ή τεχνικούς» λόγους, καθώς και εκείνες που μεταφέρουν συμμετέχοντες στη Σύνοδο του Μονάχου για την Ασφάλεια, ένα πολιτικό – διπλωματικό διεθνές «ραντεβού» με τη συμμετοχή πολλών ηγετών, που θα διεξαχθεί στην πόλη αυτή της Γερμανίας από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή (19.2.2023).

Το συνδικάτο Verdi προκήρυξε απεργία των εργαζομένων σε επτά από τα μεγαλύτερα γερμανικά αεροδρόμια, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις αυξήσεις των μισθών. Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης προέβλεψε ότι θα υπάρξει «αναστάτωση» στα δρομολόγια και συνέστησε στους επιβάτες να αποφύγουν να πάνε εκεί.

Η απεργία αφορά επίσης τα αεροδρόμια της Βρέμης, του Ντόρτμουντ, του Αμβούργου, του Ανόβερου και της Στουτγάρδης.

Συνδικάτα και εργοδότες διαπραγματεύονται αυξήσεις στους μισθούς του προσωπικού εδάφους των αεροδρομίων και του προσωπικού ασφαλείας, με τα πρώτα να ζητούν να καλυφθεί η απώλεια αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων λόγω του αυξημένου πληθωρισμού.

Τον περασμένο μήνα το Verdi κήρυξε απεργία στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν ή να επαναπρογραμματιστούν περίπου 300 πτήσεις.

Η απεργία φαίνεται να είναι το… κερασάκι στην πικρή τούρτα που σερβιρίστηκε στις γερμανικές αερομεταφορές μετά το σημερινό χάος που προκλήθηκε στα αεροδρόμια και στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού εξαιτίας της Lufthansa.

IT systems still don’t work. „We will manually check all passengers” – airport London #Lufthansa pic.twitter.com/Q2pn1G4i8p