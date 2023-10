Μνήμες μιας σκοτεινής εποχής ξύπνησαν στην Γερμανία, καθώς κάποιοι έσπευσαν μέσα στην νύχτα να σημαδέψουν τα σπίτια στα οποία κατοικούν Εβραίοι!

Συγκεκριμένα, κάποιες οικογένειες Εβραίων στο Βερολίνο ξύπνησαν το πρωί του Σαββάτου και διαπίστωσαν ότι κάποιοι είχαν βάλει στις εξώπορτές τους το Αστέρι του Δαβίδ. Μια πρακτική που παραπέμπει στη ναζιστική Γερμανία.

Η εκπρόσωπος εβραϊκών οργανώσεων της Γερμανίας Anna Staroselski δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φωτογραφίες «από ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι που σημαδεύτηκαν με τα αστέρια του Δαβίδ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

Δείτε το ανατριχιαστικό tweet:

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC

Berlin 🇩🇪 today: Jewish homes being marked by Hamas supporters.

Exactly the same as 1938. pic.twitter.com/Xv3X9JYuVw