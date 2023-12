Χάος έχουν προκαλέσει στη Γερμανία οι σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα ενώ μεγάλη είναι η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών, που λόγω της κακοκαιρίας έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου έχουν διακοπεί έως -το νωρίτερο- τις 6:00 (τοπική ώρα) το πρωί της Κυριακής, λόγω της κακοκαιρίας και της σφοδρής χιονόπτωσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες στη νότια Γερμανία.

ΦΩΤΟ REUTERS

Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 750 πτήσεις! Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media, φαίνεται το αεροδρόμιο να είναι θαμμένο στο χιόνι.

In #Munich, due to abnormal snowfall, a plane was frozen to the ground, which was supposed to fly to Dubai for a summit on global warming.



There was a snow collapse in the city. Public transport is paralyzed. There hasn’t been this much snow in Munich since 1933. pic.twitter.com/RrhpPdI7Qt