Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Αμβούργο, με την αστυνομία να αναφέρει στο Twitter ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε ένα σχολείο στην περιοχή Γένφελντ, όπου πιστεύεται ότι έχει εισβάλει ένας ένοπλος νεαρός.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας του Αμβούργου στο Twitter, εντοπίστηκε ένας ένοπλος να κυκλοφορεί γύρω από το σχολείο Ότο-Χαν της περιοχής Γένφελντ αλλά δεν είναι σαφές αν εισέβαλε μέσα στο σχολείο ή στον περιβάλλοντα χώρο.

Es ist nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten hat oder nur "in Richtung des Schulgebäudes" und dann vielleicht an der Schule vorbei ging. Das Schulgebäude wird vorsorglich aktuell durch Spezialeinheiten durchsucht. #Jenfeld

Για αυτό και οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό του ένοπλου. Σύμφωνα με το RT, πρόκειται για έφηβο άνδρα που εισέβαλε στο σχολείο, κρατώντας πυροβόλο.

Eltern, die nun an der Otto-Hahn-Schule erscheinen, werden gebeten, sich an der Eltern-Sammelstelle in der Jenfelder Allee 80a (Parkplatz) einzufinden. Sie werden dort von Einsatzkräften betreut, solange das Schulgelände abgeriegelt ist.#Jenfeld