Για σεξουαλική επίθεση κατηγορεί τον Τραμπ πρώην μοντέλο: Ένιωθα σαν ένα κομμάτι κρέας

Αποκαλύψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε η Στέισι Γουίλιαμς πρώην μοντέλο λέγοντας ότι ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ την άγγιξε σεξουαλικά.

Η Στέισι Γουίλιαμς πρώην μοντέλο φέρεται να γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1993 μέσω του Τζέφρι Επστάιν σε ένα «διεστραμμένο παιχνίδι», όπως πίστευε, μεταξύ των δύο ανδρών.

Η Γουίλιαμς μίλησε στον Guardian λέγοντας ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Τραμπ το 1992 σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, αφού της τον σύστησε ο Επστάιν, ο οποίος, όπως πίστευε, ήταν καλός φίλος του τότε κτηματομεσίτη ακινήτων της Νέας Υόρκης. Το πρώην μοντέλο υποστήριξε ότι ο Επστάιν ενδιαφέρθηκε για εκείνη και οι δυο τους έβγαιναν περιστασιακά για μια περίοδο μερικών μηνών.

«Τότε έγινε πολύ σαφές ότι αυτός και ο Ντόναλντ ήταν πραγματικά, πραγματικά καλοί φίλοι και περνούσαν πολύ χρόνο μαζί», ήταν τα λόγια της.

Η σεξουαλική επίθεση που καταγγέλλει το πρώην μοντέλο έγινε στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης του 1993, όταν ο Επστάιν πρότεινε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκαναν αυτός και η Γουίλιαμς να επισκεφθούν τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ στον Πύργο Τραμπ.

Αφού έφτασαν στον πύργο η Γουίλιαμς ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ αφού τη χαιρέτησε, την τράβηξε προς το μέρος του και άρχισε να τη χαϊδεύει σε απόκρυφα σημεία.

Donald Trump groped me in what felt like a ‘twisted game’ with Jeffrey Epstein, former model alleges https://t.co/fmMnKCfRMz