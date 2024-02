Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να μην αποκαλύψει ποτέ από τι καρκίνο πάσχει

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικής ανακοίνωσης από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποια μορφή καρκίνου έχει και μάλλον δεν πρόκειται να το κάνει…

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να μοιραστεί τη διάγνωση του καρκίνου με το κοινό έχει διττό σκοπό: Πρώτον να εκφράσει την υποστήριξή του σε όσους παλεύουν με την ίδια, με εκείνον, ασθένεια και δεύτερον για να δείξει πως η ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις, σημειώνει η Mirror.

Κάθε χρόνο, περίπου 393.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαγιγνώσκονται με καρκίνο.

Ωστόσο, το Παλάτι είναι αισιόδοξο για την πορεία της υγείας του μονάρχη και ενώ του έχει δοθεί η συμβουλή να αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα, ελπίζει να συνεχίσει το συνταγματικό του έργο.

Δεν είναι γνωστό ποια μορφή καρκίνου έχει ο βασιλιάς. Το Παλάτι επιβεβαίωσε μόνο ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Και, σύμφωνα με τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Ρόμπερτ Χάρντμαν, αυτή η πληροφορία μπορεί να μην έρθει.

«Αν δημιουργείς προηγούμενο και να δίνεις όλες τις λεπτομέρειες, συνέχεια και αμέσως για κάθε ασθενή, αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό. Έτσι, νομίζω ότι θα θέλουν να δώσουν πληροφορίες στη δημοσιότητα, όπως και όταν το θεωρούν σκόπιμο» είπε ο Βρετανός δημοσιογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του στη βρετανική βασιλική οικογένεια, στην εκπομπή Today Show του Radio 4.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση του ότι “ήμασταν αρκετά ανοιχτοί μέχρι τώρα, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα μάθετε. Αλλά αυτά λέμε προς το παρόν. Θέλουμε να κρατήσουμε κάτι πίσω γιατί όλοι το κάνουν”».

Ο Χάρντμαν, συγγραφέας του «Charles III. New King. New Court. The Inside Story», είπε ακόμη ότι η ανακοίνωση τού θύμισε τις πρώτες ημέρες του COVID, όταν ο κόσμος αναρωτιόταν πώς ο θεσμός της μοναρχίας θα επιβίωνε από την πανδημία.

Όμως, σημειώνει, «βρήκαν νέους τρόπους λειτουργίας και τα κατάφεραν πολύ καλά».

Ο βασιλιάς μπορεί να καταφύγει σε συναντήσεις μέσω Zoom, όπως έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Και ενώ θα υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες η απουσία του βασιλιά Καρόλου θα είναι πιο έντονη – ενδεχομένως κατά την Ημέρα της Κοινοπολιτείας τον Μάρτιο – η «καθημερινή λειτουργία της μοναρχίας δεν θα αλλάξει πραγματικά».

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, ο μυθιστοριογράφος Λόρδος Ντομπς και δημιουργός του «House of Cards» που πάλεψε και εκείνος με τον καρκίνο, δήλωσε ότι ο βασιλιάς έκανε κάτι «σπουδαίο» με το να μοιραστεί τη διάγνωση του με το κοινό. Ο ίδιος γνωρίζει τον Κάρολο και την Καμίλα και μάλιστα έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Κάρολο.

Ο Λόρδος Ντομπς, υπήρξε επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου της Μάργκαρετ Θάτσερ.