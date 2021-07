Εδώ και περίπου 50 χρόνια, εξωγήινα όντα είναι σε επαφή με τη Γη. Αυτό υποστηρίζει, σε δηλώσεις του στην Daily Star, το γνωστό μέντιουμ Γιούρι Γκέλερ.

Το 1974 – όπως είπε στην Daily Star – αξιωματούχοι της CIA, εντυπωσιασμένοι από τις ικανότητες του, κάλεσαν τον Γιούρι Γκέλερ σε μία βάση της NASA στο Μέριλαντ. Το γνωστό μέντιουμ είπε ότι τα όσα είδε στη βάση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος (NASA) τότε τον έπεισαν ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και είναι σε επαφή με τον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με την Daily Star, ο Γιούρι Γκέλερ αναφέρει ότι ο μηχανικός Βέρνερ Φον Μπράουν τού έδειξε ένα κομμάτι μέταλλο που φυλασσόταν σε ένα χρηματοκιβώτιο. «Το άγγιξα και είπα στον Βέρνερ: Αυτό δεν είναι από τον πλανήτη μας», θυμάται, με τον Βέρνερ να τού απαντάει: «Έχεις δίκιο! Αυτό είναι ένα κομμάτι από ένα UFO που συνετρίβη στη Γη».

Ο Γιούρι Γκέλερ είπε, ακόμα, ότι αυτά που είδε στους παρακάτω ορόφους της βάσης της NASA τον έκαναν να μείνει με το στόμα ανοιχτό, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα για όσα είδα στα ψυγεία της βάσης. Έχω υπογράψει έγγραφα εχεμύθειας. Αλλά μπορώ να σας πως ότι είμαστε σε επαφή», σχολίασε.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση από ειδική ομάδα του Αμερικανικού Πενταγώνου για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), 143 από 144 αναφορές από το 2004 δεν μπορούν να εξηγηθούν από την αμερικανική κυβέρνηση, με τους εξωγήινους να μην μπορούν να αποκλειστούν ως η πιθανή προέλευση των παράξενων φαινομένων.

