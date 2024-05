Γιούρι Τσιντούλα: Υποστηρικτής των φιλορώσων παραστρατιωτικών «Slovenski Branci» ο δράστης της δολοφονικής απόπειρας του Ρόμπερτ Φίτσο

Λογοτέχνης, ποιητής, ιδρυτής κινήματος κατά της βίας και μέλος της παραστριωτικής ομάδας «Slovenskí Branci» είναι ο Γιούρι Τσιντούλα, ο δράστης της δολοφονικής απόπειρας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο την Τετάρτη (15.05.2024) στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας.

Ο Γιούρι Τσιντούλα πυροβόλησε αρκετές φορές εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ενόσω εκείνος συνομιλούσε με υποστηρικτές του μετά από μια κυβερνητική συνεδρίαση και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ο συγγραφέας δήλωσε ότι το έκανε επειδή διαφωνούσε με τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Μετά την σοκαριστική είδηση, ο γιος του Τσιντούλα ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα όπλο και διέθετε άδεια οπλοφορίας και ότι δεν είχε ιδέα τι σχεδίαζε να κάνει.

«Δεν έχω ιδέα τι σκόπευε ο πατέρας, τι σχεδίαζε, γιατί συνέβη».

Σύμφωνα με τα σλοβακικά ΜΜΕ, ο 71χρονος λογοτέχνης και πρώην υπάλληλος εταιρείας φύλαξης, Γιούρι Τσιντούλα από το Λεβίτσε, φέρεται να είναι υποστηρικτής της φιλορωσικής παραστρατιωτικής ομάδας «Slovenskí Branci», που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

Ο Γιούρι Τσιντούλα θεωρείται ότι ίδρυσε «ένα Κίνημα κατά της Βίας» στη γενέτειρά του το 2015, υποστηρίζοντας ότι «κάθε φυσιολογικός άνθρωπος απορρίπτει τη βία.

Στόχος μας είναι να ενώσουμε τους ανθρώπους, να διατηρήσουμε την ειρήνη και να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία».

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν πια. Ο κόσμος είναι γεμάτος χάος και μίσος» έγραφε.

Στη σελίδα του στο Facebook, το λεγόμενο «Κίνημα κατά της Βίας» λέει ότι είναι ένα «αναδυόμενο πολιτικό κόμμα του οποίου ο στόχος είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία. Για να αποτρέψουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη και τη διάδοση του μίσους».

Βίντεο από την ανάκριση του Γιούρι Τσιντούλα:

Η τελευταία του ανάρτηση του Τσιντούλα έγινε τον Απρίλιο του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και λέει: «Τι σλαβική αδελφότητα; Είναι μόνο ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος».

Ο Τσιντούλα φέρεται να συνδέεται με τη φιλορωσική παραστρατιωτική ομάδα Slovački branci, η οποία έχει κατηγορηθεί για απόπειρα στρατολόγησης νεαρών ανδρών σε ολόκληρη τη Σλοβακία για παραστρατιωτική δράση.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico’s reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3