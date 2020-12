Γκάφα της Μελάνια Τραμπ: Πήγε σε νοσοκομείο και έβγαλε τη μάσκα της για να διαβάσει χριστουγεννιάτικο παραμύθι (pics)

Χωρίς τις μάσκα εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά η Μελάνια Τραμπ. Την Τρίτη (15/12) η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων και αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους κανόνες για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς διάβαζε στα παιδάκια… ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Η Μελάνια Τραμπ, ως πρώτη κυρία των ΗΠΑ, επισκέπτεται κάθε χρόνο το νοσοκομείο, το ίδιο έκανε και φέτος παρά την πανδημία. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNNi, έφθασε στο αίθριο του νοσοκομείου φορώντας μάσκα και την έβγαλε όταν κάθισε μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο προκειμένου να διαβάσει ένα παραμύθι στα παιδιά.

