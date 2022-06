Σε φυλακές που λίγο-πολύ παραπέμπουν σε μέγεθος στη Disneyland θα εκτίσει την ποινή της η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν. Η 60χρονη καταδικάστηκε την Τρίτη (28.06.2022) σε 20 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχη για τη συμμετοχή της στη σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Η «μαστροπός» του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, συνωμοσία για να δελεάσει ανήλικο να ταξιδέψει για να κάνει παράνομες σεξουαλικές πράξεις ενώ κρίθηκε επίσης ένοχη για συνωμοσία για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων και για μεταφορά ανηλίκου με σκοπό την εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα. Φαίνεται όμως πως η 60χρονη θα πάρει μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, αφού πλέον θα φύγει από τη φυλακή-κολαστήριο στο Μπρούκλιν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ θα μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης χαμηλής ασφάλειας στο Ντάνμπερι του Κονέκτικατ, με τις υποδομές της φυλακής να είναι εντυπωσιακές. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι αποτέλεσε έμπνευση για το φανταστικό σωφρονιστικό ίδρυμα Litchfield στη δραματική τηλεοπτική σειρά της φυλακής Orange Is The New Black. «Αυτό το νέο σπίτι θα είναι ”σαν τη Disneyland” σε σύγκριση με το Μπρούκλιν» λέει ο Justin Paperny, η εταιρεία του οποίου, συμβουλεύει high-profile πρόσωπα να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους στη φυλακή.

Η φυλακή στην οποία θα μεταφερθεί η Γκισλέιν Μάξγουελ θα διαθέτει ξεχωριστές φυλακές ανδρών και γυναικών, έχει πίστα τρεξίματος, γήπεδο μπέιζμπολ και ένα περιποιημένο γκαζόν με δέντρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε συλληφθεί το 2019 και κατηγορείτο για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Ο ίδιος αυτοκτόνησε στο κελί του και η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε για τα εγκλήματα που διέπραξαν μαζί. Οι συνήγοροί της δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου πως «δεν γίνεται να σηκώσει στις πλάτες της όλες τις ποινές» αναφερόμενοι και σε αυτές που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί στον Επστάιν, αν αυτός δεν έδινε τέλος στη ζωή του.

