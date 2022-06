Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η Γκισλέιν Μάξγουελ για τη συμμετοχή της στη σεξουαλική εμπορία ανηλίκων έξι μήνες αφότου ένα δικαστήριο την έκρινε ένοχη για μαστροπεία έφηβων κοριτσιών για τον Τζέφρι Επστάιν.

Πιο συγκεκριμένα, η «μαστροπός» του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, συνωμοσία για να δελεάσει ανήλικο να ταξιδέψει για να κάνει παράνομες σεξουαλικές πράξεις ενώ κρίθηκε επίσης ένοχη για συνωμοσία για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων και για μεταφορά ανηλίκου με σκοπό την εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα.

Η δικαστής, Άλισον Νέιθαν, επέβαλε σήμερα Τρίτη (28.6.2022) την κάθειρξη στην Γκισλέιν Μάξγουελ, επιβάλλοντας παράλληλα και πρόστιμο 750.000 δολαρίων (615.000 βρετανικές λίρες), ενώ οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να της επιβληθεί κάθειρξη 30 ετών.

Η ίδια ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα των κακοποιητικών συμπεριφορών της και είπε ότι ελπίζει η ποινή της να τους βοηθήσει να βρουν μέσα τους την «ειρήνη και ηρεμία» που χρειάζονται. Μάλιστα, δήλωσε ότι η συνάντησή της με τον Επστάιν ήταν «αυτό που μετανιώνει περισσότερο στη ζωή της» και ότι θέλει να «αναγνωρίσει» τον πόνο που ένιωθαν τα θύματα των πράξεών της.

