Γκισλέιν Μάξγουελ: Δίνουν 30 εκατ. δολάρια για να αποφυλακιστεί η γυναίκα που οργάνωνε τους βιασμούς για λογαριασμό του Επστάιν

To ποσό των 30 εκατ. δολαρίων αναμένεται να προσφέρουν τις επόμενες ημέρες ως εγγύηση οι συνήγοροι της Γκισλέιν Μάξγουελ, ώστε να μπορέσει να αποφυλακιστεί πριν τα Χριστούγεννα και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Η δίκη της πρώην συνεργάτιδας του Τζέφρι Επστάιν έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, ο νέος σύζυγος της Γκισλέιν Μάξγουελ, Σκοτ Μπόργκερσον, είναι απελπισμένος με την κράτηση της πρώην συνεργάτιδας του Επστάιν και προτίθεται να καταβάλλει 25 εκατ. δολάρια ως εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερη. Πρόθυμοι όμως να καταβάλλουν το ποσό των 5 εκατ. δολαρίων είναι και τα αδέλφια της, Κέβιν και Ίαν Μάξγουελ.

